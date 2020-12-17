США намерены вводить санкции до полной остановки «Северного потока — 2»

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил, что Вашингтон продолжит вводить ограничения против «Северного потока — 2» вплоть до его остановки.
«Я бы сказал, что эти санкции работают, и мы остановим этот трубопровод. <…> Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект», — сказал он на интернет-конференции Атлантического совета.
Сотрудник Госдепа также выразил мнение, что улучшить российско-американские отношения можно, не допустив завершение строительства трубопровода.
«Если мы хотим более стабильных отношений с Россией или стремимся к улучшению отношений с Россией, то необходимо прекращение и сдерживание пагубного влияния России для этих будущих американо-российских отношений, и поэтому мы должны остановить трубопровод «Северный поток — 2″», — заключил Робинсон.