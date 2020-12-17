США намерены вводить санкции до полной остановки «Северного потока — 2»

«Я бы сказал, что эти санкции работают, и мы остановим этот трубопровод. <…> Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект», — сказал он на интернет-конференции Атлантического совета.