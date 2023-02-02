США могут разрешить другим странам поставить Украине истребители F-16. Об этом в среду сообщила газета Politico со ссылкой на представителя Пентагона.

По ее данным, маловероятно, что Соединенные Штаты отправят свои истребители, на которые есть «большой спрос для выполнения миссий по обеспечению национальной безопасности по всему миру», но Вашингтон может разрешить другим странам передать Киеву свои F-16. Как отмечает издание, из-за экспортных ограничений США должны давать разрешение на любые поставки этих истребителей.

«Есть и другие страны, которые говорят об этом [поставках F-16]. Когда они выдвинут свои предложения <…>, я думаю, что мы начнем переговоры», — сказал представитель Пентагона, отметив, что на высоком уровне пока такие переговоры не велись.

Ранее аналитики газеты The New York Times выразили мнение, что Вашингтон подталкивает власти европейских стран к решению поставить истребители Киеву. «Администрация Байдена говорит «нет», при этом тихо намекая на то, что Украина может получить от европейских соседей те же типы вооружений вдвое быстрее», — отметили они. (ТАСС)

