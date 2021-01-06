США изъяли $7 млн с иранских счетов в ОАЭ

Власти США изъяли $7 млн с иранских счетов в ОАЭ и направят эти средства в так называемый американский фонд помощи жертвам терроризма, спонсируемого государствами. Об этом говорится в распространенном заявлении Минюста США, передает ТАСС.

По версии Вашингтона, эти средства использовались в финансовой схеме, предназначенной для перевода на различные счета в мире почти $1 млрд в обход американских санкций. Непосредственно изъятые $7 млн находились в государственном инвестиционном фонде ОАЭ.

$7 млн были конфискованы США с согласия властей ОАЭ. «Соглашение, о котором было объявлено сегодня, разрешает это дело об изъятии, и предлагается постановить, чтобы $7 млн были изъяты в пользу Соединенных Штатов», — говорится в документе. Теперь решение должно быть утверждено окружным судом в штате Аляска. После этого средства будут перечислены в фонд помощи жертвам терроризма, спонсируемого государствами.