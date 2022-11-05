Вооруженные силы Южной Кореи и США завершили совместные учения ВВС Vigilant Storm, которые вызвали острую критику со стороны Северной Кореи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

В учениях приняли участие 240 самолетов, которые совершили более 1,5 тыс. боевых вылетов.

Маневры завершились совместным полетом американских стратегических бомбардировщиков B-1B с четырьмя южнокорейскими истребителями F-35A и четырьмя американскими F-16. В южнокорейском командовании отметили, что сверхзвуковые бомбардировщики развернуты на Корейском полуострове впервые с 2017 года. Решение свидетельствует о приверженности Вашингтона к расширенному сдерживанию КНДР, добавили в Сеуле.

Совместные учения ВВС США и Южной Кореи под названием Vigilant Storm начались 31 октября. Мероприятия должны были завершиться 4 ноября, однако уже 2 ноября КНДР запустила в сторону Желтого и Японского морей 23 разнотипных ракеты. Одна из них, по данным Сеула, упала на юге от разграничительной линии с КНДР (NLL) вблизи территориальных вод Южной Кореи. Кроме того, Северная Корея 100 раз выстрелила из артиллерии в буферной зоне возле границы с Южной Кореей в Японском море.