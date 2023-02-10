В четверг США, впервые совместно с Великобританией, ввели санкции против базирующейся в России преступной группы хакеров Trickbot, которые с помощью программ-вымогателей требовали выкупы у компаний во всем мире и атаковали больницы, школы, а также другие учреждения во время глобальной пандемии COVID-19.

Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства финансов.

В документе подчеркивается, что «Россия является убежищем для киберпреступников, где такие группы, как Trickbot, свободно осуществляют злонамеренные действия в киберпространстве против США, Великобритании, их союзников и партнеров».

Минфин охарактеризовал группу Trickbot как «известную в России кибергруппировку» и пояснил, что «нынешние хакеры из этой группировки связаны с российскими спецслужбами». В документе отмечается, что «действия Trickbot Group в 2020 году совпали с целями российских разведывательных служб и включали атаки на правительственные серверы США и американские компании».

Под санкции попали 6 россиян членов кибергруппы Trickbot.