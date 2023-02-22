Американский журналист Сеймур Херш заявил, что США и Норвегия проводят совместные секретные операции со времен войны во Вьетнаме. Об этом он написал в своей статье для платформы Substack.

Согласно материалу Херша, военно-морские силы Норвегии имеют долгую и туманную историю сотрудничества с разведкой США.

«Пять месяцев назад эта совместная работа, о которой мы все еще знаем очень мало, привела к повреждению двух трубопроводов», — отметил журналист.

По информации публициста, военные норвежских ВМС признавались в сотрудничестве с ЦРУ еще в 1964 году. Кроме того, они заявляли о проведении совместных операций у берегов Вьетнама.

Херш также привел данные, согласно которым Норвегия продавала США боевые катера, а также обучала американских и южновьетнамских матросов.