Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что создание США и их союзниками по НАТО бесполетной зоны над Украиной может привести к «полномасштабной войне в Европе». Об этом он заявил 4 марта на пресс-конференции в Брюсселе, где встречался с европейскими союзниками по НАТО, фрагмент пресс-конференции опубликовало агентство Bloomberg в YouTube.

Блинкен сказал, что США и их союзники делают все возможное, чтобы помочь украинцам защитить себя в условиях российской агрессии.

«Но мы также несем ответственность, как сказал генеральный секретарь [НАТО], за то, чтобы война не вышла за пределы Украины, – отметил дипломат. – Единственный способ реально реализовать что-то вроде бесполетной зоны – отправить самолеты НАТО в воздушное пространство Украины и сбивать российские самолеты, а это может привести к полномасштабной войне в Европе».

Президент США Джо Байден ранее ясно дал понять, что США не собираются вступать в войну с Россией, подчеркнул Блинкен.

При этом, как сказал дипломат, США и их партнеры продолжат помогать Украине.

«Мы прилагаем огромные усилия с союзниками и партнерами, чтобы предоставить украинцам средства для эффективной защиты, и, конечно же, мы каждый день видим их необычайный героизм, а также очень-очень реальные результаты [на поле боя]», – отметил Блинкен. /gordonua.com/