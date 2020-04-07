США и Канаду не пригласили на совещание ОПЕК+

Представители Соединенных Штатов и Канады не получили приглашения на совещание Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящих в нее государств. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Тем временем, источники агентства Reuters в ОПЕК+ утверждают, что на этом совещании, скорее всего, будет принято решение сократить добычу нефти, если и США согласятся пойти на такой шаг. По оценкам экспертов, если переговоры пройдут успешно, то баррель нефти марки Brent к концу недели может подорожать до $40.

Напомним, ранее стало известно, что заседание ОПЕК+ перенесли на четверг, 9 апреля, страны — участницы сделки планируют обсудить новый формат сотрудничества. Совещание пройдет в режиме видеоконференции. (kp.ru)

| 2020-04-07T01:30:47+00:00 7 апреля 2020, 07:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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