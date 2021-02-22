США хотят расширить военное присутствие в Греции

США предлагают в новом оборонном соглашении предусмотреть размещение американских военных на нескольких десятках военных объектов в Греции и обновлять соглашение раз в пять лет, а не ежегодно, пишет газета «То Вима».

Это будет второе обновленное соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве (MDCA) за три года. До этого обновленное соглашение Греция и США подписали в октябре 2019 года. Оно предусматривает расширение американской базы Суда, предоставление американцам инфраструктуры баз Стефановикио, Лариса и Александруполис, а также возможность по согласованию с Грецией использовать любой военный объект на ее территории. До этого у США была лишь одна база – Суда на Крите.