США – Грузии: Средства по назначению

Грузия получит специальный грант в сумме 7,5 млн. долларов для финансирования программы по противостоянию России в информационном пространстве. Средства выделяет Агентство США по международному развитию. Об этом сообщают многие СМИ со ссылкой на телеграм-канал «АнтиПропаганда».

В описании гранта прямо указывается, что Россия оказывает на Грузию информационное влияние, тем самым дискредитируя Евросоюз и НАТО, настраивая общественное мнение против западных ценностей. Кроме того, Россия создает «фабрики троллей», через которые активно влияет на население Грузии.

«Россия (…) распространяет чувство неопределенности, страха и поляризации среди населения, распространяет теории заговора, полуправды и дезинформации против Европы и США», — говорится в описании к гранту.

Агентство США по международному развитию предлагает создать на территории Грузии некую инфраструктуру, в рамках которой должны развиваться независимые медиа, расследовательская журналистика и фактчекинг (проверка информации), а также проводиться кампании медиаграмотности.

О том, что тема эта нешуточная и весьма насущная можно понять хотя бы из текста отчета Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии за 2019 год, который тоже был обнародован 16 апреля.

А в нем говорится, что в 2019 году для Грузии главную угрозу вновь представляла экспансивная политика Российской Федерации. Москва прибегала ко всякого рода скрытным и кибероперациям и манипуляциям, сказано в отчете СГБ.

Интересно, конечно, насколько существенна для Грузии такая специализированная финансовая поддержка со стороны США, способна ли она снизить воздействие ресурсов, проплачиваемых Москвой? И на что эти деньги следовало бы направить в первую очередь? На эти вопросы # ответили известные тбилисские аналитики.

Ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Вопрос ведь не в количестве выделенных денег, а в эффективности их использования. Кроме того, необходимо хорошо понимать структуру и многоуровневость российского информационного, и не только информационного, влияния в Грузии. Боюсь, что приведенное описание этого информационного влияния выглядит несколько линейно. Так что, денег более чем достаточно, вопрос как они будут использованы. Если бы спросили у меня — я бы направил финансирование на изучение структуры и механизмов влияния. Причем, желательно не нашими экспертами, а опытными политическими антропологами. Но это мое субъективное мнение.

Директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— Любая поддержка борьбы с дезинформацией и пропагандой — очень важна, так как у СМИ нет возможностей выделять ресурсы на эти цели самостоятельно. Более того, те бюджеты, которые использует Кремль, не снились даже самым крупным медиа. Конечно, этот грант USAID своевременен, так как сейчас Москва использует пандемию вируса для того, чтобы подрывать демократический путь развития, демократические общества, или общества, которые пока только стремятся к нормальной жизни. Кремль не просто не обращает внимания на то, что люди напуганы, он использует страх и панику, чтобы сеять свои деструктивные идеи. Но борьба с дезинформацией и в целом гибридной войной Кремля не должна быть сиюминутной. Она должна идти перманентно. Средства должны распределяться эффективно, исходя из реальных результатов. Это даже важнее того, сколько денег кто выделяет. Единственный плюс кремлевских бюджетов в том, что большую их часть разворовывают их операторы. Но и того, что остается, вполне хватает, чтобы 41% опрошенных граждан Грузии, к примеру, верили, что российская военная мощь сильнее, чем у США (опросы 2018 года). Евросоюз и НАТО помогают Грузии и другим партнерам постоянно. Но информация об этом, к сожалению, часто не доходит до населения. Это нужно менять. Должны быть открыты центры изучения гибридных угроз, должны усиливаться СМИ, экспертные сообщества. Надеюсь, что выделенные деньги пойдут на подобные цели.