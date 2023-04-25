Администрация президента США Джо Байдена обсуждает план «прекращения огня» на случай, если контрнаступление Украины не достигнет своих целей, пишет Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

По их словам, некоторые чиновники в администрации Байдена считают, что Киев готов скорректировать свои цели на более скромные, чтобы их было легче преподнести как победу. Само же урегулирование конфликта Киев может представить украинцам в виде «прекращения огня», а не мирных переговоров.

Такой подход оставит Украине пространство для дальнейших действий, чтобы в конечном счете вернуть себе большую часть оккупированной Россией территории, утверждают источники в Белом доме. В этом варианте возможны дополнительные стимулы для Киева: гарантии безопасности НАТО, экономическая помощь от ЕС, а также дополнительная военная помощь и усиление ВСУ.

Подобный план США начали готовить, поскольку данные американской разведки указывают, что Украина не сможет вытолкнуть хорошо укрепившиеся российские войска с захваченных земель. Также официальные лица в США скептически оценивают способность ВСУ перерезать сухопутный мост России в Крым. Украина может добиться некоторого прогресса на юге и востоке, но эти успехи не повторят достижения контрнаступления осенью прошлого года, говорят источники Politico.

Вашингтон посоветовал Киеву не «распылять свои силы» и предупредил об опасности «чрезмерных амбиций». Однако маловероятно, что Украина отступит от своих амбициозных целей. (moscowtimes.ru)