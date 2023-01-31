Национальная гвардия США завершила десятидневные учения Northern Strike, призванные подготовить военных к боевым действиям в Арктике. Как сообщает издание Military Times, по мере таяния льдов морские пути здесь становятся более судоходными, а такие страны, как Китай и Россия, увеличивают свое военное присутствие.

«Если вы посмотрите на карту со стороны Северного полюса, то увидите, насколько близки все эти страны. […] Теперь мы начинаем видеть, как страны осваивают эти районы. И там будет конкуренция», — сказал Military Times генерал армии Дэн Хокансон, начальник бюро Национальной гвардии.

В Арктике действуют союзники США по НАТО, такие как Норвегия, которых Вашингтон будет обязан поддержать в случае конфронтации.

«Мы должны быть в состоянии отправиться туда, где может возникнуть потенциальный конфликт», — добавил Хокансон.

Во время пресс-конференции во вторник он сообщил журналистам, что Национальная гвардия намерена не только расширить свой состав ротации учений и тренировок, но и модернизировать структуру своих бригад и дивизий, чтобы они более точно соответствовали действующей армии.

«Наши гвардейцы осознали, что… Арктика — важный регион. И нам нужно использовать каждую возможность, чтобы действительно тренироваться в условиях, в которых не можем находиться все время — просто помнить, что мы можем работать там», — пояснил Хокансон. (moscowtimes.ru)