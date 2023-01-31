Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США готовы применить ядерное оружие, если Северная Корея решится на нападение.

Как сообщает DW, об этом Остин заявил во время визита в Южную Корею на фоне роста ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Во время этого визита Остин встретился с министром обороны страны Ли Чон Супом, Сеул добивался больших гарантий от Вашингтона из-за потенциальной угрозы от страны-соседа.

«Остин пообещал, что США «стремятся использовать весь спектр обычных и ядерных средств сдерживания для защиты Южной Кореи», — говорится в сообщении.