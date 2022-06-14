Первый заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил, что в Вашингтоне приняли решение направлять Украине примерно по $1,5 млрд ежемесячно для поддержания работы правительства. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Хогана, Штаты уже выделили на эти цели миллиард долларов через различные механизмы. Вашингтон и в дальнейшем намерен направлять еще порядка $1,5 млрд ежемесячно на протяжении четырех-пяти месяцев, добавил представитель Госдепа.

Он добавил, что прямая поддержка киевских властей — один из приоритетов администрации президента Джо Байдена.