Срок для формирования правительства Израиля продлен не будет

Срок для формирования правительства, предоставленный экс-начальнику генштаба израильской армии Бени Ганцу, истекает вечером 13 апреля и не будет продлен. Об этом сообщил президент Израиля Реувен Ривлин в воскресенье, 12 апреля. Продление срока на две недели, предусмотренное по закону, в настоящий момент невозможно «из-за сложившихся обстоятельств», пояснил Ривлин, отметив, что это решение принято после разговора с и.о. премьер-министра Биньямином Нетаньяху.

В Израиле в начале марта прошли внеочередные парламентские выборы — уже третьи в течение одного года. Партия Нетаньяху «Ликуд» одержала победу с небольшим перевесом, но ей и ее союзникам не удалось получить большинства в парламенте (Кнессете) в 61 место.

16 марта фомирование правительство было поручено лидеру политического блока «Кахоль-Лаван» Ганцу, который позднее вступил в должность спикера Кнессета. На выполнение этой задачи у него было четыре недели. После того, как переговоры о формировании коалиции с «Ликудом» провалились, Ганц подал заявление на продление срока. При этом он утверждал, что партии близки к подписанию соглашения.

Если правительство не будет сформировано до вечера понедельника, то мандат на это перейдет Нетаньяху. (DW)