Спустя 27 лет в Агдаме прозвучал азан

В освобожденном от армянских оккупантов городе Агдам, спустя 27 лет, прозвучал азан, сообщает Trend Life. Призыв на молитву прозвучал в Агдамской мечети.

Агдамская мечеть построена зодчим Кербалаи Сефи-ханом Карабаги в 1868-1870 годах. Она имеет присущую мечетям Карабахского региона организацию внутреннего пространства — членение каменными колоннами на двухэтажные галереи и использование купольного перекрытия. В ходе первой Карабахской войны в 90-х годах почти весь Агдам был разрушен. Среди городских строений здание мечети является одним из наиболее сохранившихся.

Напомним, что вооруженные силы Армении 23 июля 1993 года оккупировали большую часть территории Агдамского района. В результате военной агрессии, продолжавшейся до 12 мая 1994 года, армянам удалось оккупировать 846,7 квадратных километров территории Агдамского района, то есть 77,4 процентов от общей площади. В кровопролитных боях за Агдам в течение более 5 лет 5897 человек стали шехидами, 3531 человек стал инвалидом, 1871 ребенок потерял родителей. Более 126 тысяч жителей Агдама были вынуждены покинуть свои дома. В Агдаме много архитектурных и культурных памятников с древней историей. В Агдамском районе расположены: мавзолей эпохи XIX века, мавзолей Ханоглу, мавзолей Панах-хана, особняк Панах-хана, два сундукообразных памятника, крепость эпохи XV века Сардаба и Хатем Малик, мечеть Джума и мечеть Шахбулаг.