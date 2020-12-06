Спикер Рады призвал увеличить расходы на оборону

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил о необходимости увеличения расходов на оборону в проекте государственного бюджета на 2021 год.
Ранее кабмин на внеочередном заседании утвердил проект госбюджета на 2021 год ко второму чтению в Верховной раде, в документе удалось снизить дефицит с 6% до 5,5% ВВП. Доработанный проект внесли на рассмотрение Верховной рады, документ появился на официальном сайте парламента 27 ноября. Глава пропрезидентской фракции в Верховной раде «Слуга народа» Давид Арахамия 28 ноября заявил, что парламент проголосует за проект госбюджета на 2021 год в течение двух недель.
«Действительно, есть небольшое уменьшение (расходов на оборону – ред.) по сравнению с тем, что было предусмотрено (госбюджетом – ред.) на этот год. Меня это так же смущает потому, что я уверен, мы должны увеличивать расходы на безопасность и оборону, расходы на безопасность и оборону должны сохраняться на уровне 5% (от ВВП – ред.)», — заявил Разумков во время брифинга на мероприятии, посвященному Дню Вооруженных сил Украины. Слова спикера приводит агентство УНН.