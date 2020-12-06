Спикер Рады призвал увеличить расходы на оборону

«Я понимаю, параллельно с этим, что мы находимся в непростой ситуации сегодня: и COVID, и война, и непростая социально-экономическая ситуация внутри государства. Вы знаете, как разворачивается финансовый кризис на международной арене. Тем не менее, при подготовке итогового голосования за бюджет на 2021 год будем пытаться найти дополнительные средства, мы уже обращались в министерство финансов. То, что от нас зависит, мы будем делать в пределах и полномочий, и тех ресурсов, которые сегодня существуют в государстве», — добавил Разумков.