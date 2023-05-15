Парламентская делегация Кыргызстана во главе со спикером Нурланбеком Шакиевым отправилась с рабочей поездкой в Азербайджан.

Как передает # со ссылкой на АКИ Пресс, об этом 15 мая сообщила пресс-служба Жогорку Кенеша.

В рамках визита спикер примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, а также проведет ряд встреч на высоком уровне.

В числе других мероприятий делегация Жогорку Кенеша посетит головной офис Парламентской Ассамблеи тюркских государств и ознакомится с ее деятельностью.