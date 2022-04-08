Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «неуместным» предложение о посещении города Буча. Свой отказ он объяснил недавним обострением отношений между Украиной и Грузией, связанным с отказом Тбилиси поддерживать санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Папуашвили на странице в Facebook.

Папуашвили в своем заявлении вспомнил об обвинениях Грузии в помощи России обходить санкции, введенные за полномасштабное вторжение в Украину.