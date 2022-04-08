Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «неуместным» предложение о посещении города Буча. Свой отказ он объяснил недавним обострением отношений между Украиной и Грузией, связанным с отказом Тбилиси поддерживать санкции против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Папуашвили на странице в Facebook.
Он пожелал «отдельным представителям украинской власти» осознать «твердую поддержку», которую власти Грузии проявляют в отношении властей Украины и украинского народа.
«На фоне непонимания этих вопросов официальное предложение выглядит неуместным», — заявил он.
Отметим, спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук пригласил глав парламентов разных стран посетить Бучу, жители которой стали жертвами российских военных преступлений. Сегодня, к примеру, Бучу посетили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.