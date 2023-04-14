Спецслужбы Турции доставили из-за рубежа одного из членов финансового крыла возглавляемой Фетуллахом Гюленом террористической организации «Параллельное государство» (FETÖ) Мехмета Джинтосуна, сообщает Агентство Анадолу.

По информации источников в Анкаре, Джинтосун в период с 1995 по 2014 гг считался главарем сторонников FETÖ по Азербайджану.

В 2014 году он вернулся в Турцию и бежал из страны после провала попытки кровавого захвата власти 15 июля 2016 года.

Джинтосун продолжил работу на террористическую организацию за границей, финансируя членов FETÖ на территории Турции.

По данным спецслужб, что Джинтосун вместе с главарями террористической преступной организации Бахаттином Караташом, Харуном Токаком и Талипом Бююком создал финансовую структуру, оказывая логистическую поддержку членам FETÖ для незаконного пересечения турецкой границы.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в течении Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране.

Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погиб 251 человек.

Главарь террористического течения находится в США. Его экстрадиции добивается Анкара.