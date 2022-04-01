Спецслужбы Пакистана выявили заговор, целью которого было убийство премьер-министра страны Имрана Хана.

Как передает ТАСС, об этом в пятницу сообщила газета Dawn со ссылкой на министра информации и телерадиовещания Фавада Чоудри.

«После этих сообщений охрана премьер-министра была усилена решением правительства», — сказал Чоудри.

Ранее лидер правящей в Пакистане партии «Движение за справедливость» Фейсал Вавда сделал аналогичные заявления, заявив, что в стране готовится заговор с целью убийства премьер-министра из-за его отказа «продать страну».

Сообщения о заговоре появились на фоне запланированного на 3 апреля голосования по вотуму недоверия премьер-министру.

8 марта альянс оппозиционных партий подал заявление о вынесении вотума недоверия Хану в связи с потерей им парламентского большинства после выхода нескольких депутатов из его партии «Движение за справедливость».

Правительство обвиняется в сложной экономической ситуации в стране и в «неконтролируемой инфляции». Премьер-министр утверждает, что лидеры оппозиции добиваются его отставки в связи с развернутой в Пакистане борьбой с коррупцией.