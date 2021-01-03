Спецпосланник США во время визита в ОАЭ и Иорданию обсудит меры давления на Сирию

Спецпосланник США по Сирии Джоэл Рейберн отправится в ОАЭ и Иорданию с 4 по 7 января, чтобы обсудить кампанию оказания давления на власти Сирии. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

«Спецпосланник <…> подчеркнет приверженность США работе с международными партнерами над кампанией оказания экономического и политического давления на режим [президента Сирии Башара] Асада и тех, кто ему содействует», — сообщается в документе.

20 декабря на официальной странице в Twitter посольство США в Дамаске поместило заявление Госдепа, в котором указывалось, что Вашингтон намерен продолжать политику санкционного давления в отношении Сирии в рамках подписанного год назад президентом США Дональдом Трампом «закона Цезаря». Эти меры, как отмечалось в документе, будут действовать до тех пор, пока режим в Дамаске не предпримет необратимые шаги к политическому решению в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.

«Закон Цезаря» дает администрации США право вводить ограничительные меры в отношении организаций и лиц, оказывающих прямую и косвенную помощь правительству Сирии, а также различным действующим на территории страны вооруженным формированиям, которых, по версии США, поддерживают власти Сирии, России и Ирана.

Как заявили в МИД Сирии, решение Госдепартамента США продолжать санкционную политику против Дамаска свидетельствует о враждебности американской администрации по отношению к Сирии и ее народу.