Спецназ вошел в здание Капитолия

Спецназ вошел в здание Капитолия США, куда ранее ворвались протестующие, сообщает телеканал NBC News.
Телеканал распространил видео, на котором показано, как сотрудники спецназа проходят через коридор конгресса. Подпись гласит:» Команда спецназа ФБР в комплексе Капитолия».
Ранее протестующие, собравшиеся в столице в поддержку действующего президента Дональда Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу на прошедших осенью выборах Джозефа Байдена. (РИА Новости)
| 2021-01-07T01:57:53+04:00 7 января 2021, 01:57|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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