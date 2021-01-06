Спецназ вошел в здание Капитолия

Телеканал распространил видео, на котором показано, как сотрудники спецназа проходят через коридор конгресса. Подпись гласит:» Команда спецназа ФБР в комплексе Капитолия».

Ранее протестующие, собравшиеся в столице в поддержку действующего президента Дональда Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу на прошедших осенью выборах Джозефа Байдена. (РИА Новости)