В Баку приехал самый знаменитый Театр кукол в мире — Государственный академический центральный театр кукол имени Сергея Образцова.

Большие гастроли проходят в Азербайджанском государственном академическом русском драмтеатре имени Самеда Вургуна и организованы российским Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры России при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Легендарный коллектив привез в Баку 3 постановки — «Кот в сапогах», «Волшебная лампа Аладдина» и спектакль, попавший в Книгу рекордов Гиннесса — «Необыкновенный концерт», сообщает #.

Перед началом показов состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие

советник директора театра кукол Наталья Афанасьева, внучка знаменитого актера и режиссера, создателя театра кукол Сергея Образцова – режиссер-постановщик, драматург, актер театра, заслуженная артистка России Екатерина Образцова, а также ведущие артисты театра.

На встрече с журналистами присутствовал главный режиссер Русского драмтеатра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский.

«Мой дед очень любил животных. И мне вспомнилась картина, как он бежит по берегу Каспийского моря со своими друзьями — семейной четой Берберовыми и их знаменитым львом. Давно не была в Баку и романтика этого города у меня связана с произведениями Сергея Есенина, который одно время жил и творил здесь. Мне очень нравится старинная часть столицы – Ичери шехер и Девичья башня. Помню, когда в детстве гуляла по Ичери шехер, мечтала стать археологом», — рассказала журналистам Е. Образцова.

В рамках гастролей продолжатель знаменитой семейной династии провела в Баку мастер-класс, а также творческую встречу с известным артистом театра, заслуженным артистом России, бакинцем Адылем Мамедовым (Искедер). На сегодня — он единственный азербайджанец в труппе легендарного российского театра.

Екатерина Образцова рассказала о преемственности поколений, поделилась интересными воспоминаниями о своем знаменитом деде.

«Театр Образцова» — это театр для всех поколений, к нам приходят и юные зрители, и взрослые», — заявила она.

Театр Образцова близится к своему столетию. С 1948 года коллектив начал выезжать на гастроли за границу, а двумя годами ранее был поставлен спектакль «Необыкновенный концерт», который по сей день является визитной карточкой театра. Представление было сыграно более 10 тысяч раз в более чем 90 странах мира!

«Секрет в таланте людей, которые создавали этот спектакль. Это редкое попадание в десятку, которое бывает раз в сто лет», — говорит журналистам Е.Образцова.

Сегодня труппа театра насчитывает 58 артистов. Все они — большие мастера и настоящие трудоголики. А еще — добрые волшебники, иначе этих уникальных людей не назовешь. Работа в театре требует полной самоотдачи, и, несмотря на достижение пенсионного возраста, артисты не торопятся покидать стены театра.

«Куклы — очень тяжелые», — рассказывает Образцова, подчеркивая, что их изготавливают уникальные мастера. В каждую куклу заложена «душа» — определенная механика, чтобы зрителям было максимально реалистично наблюдать за происходящим на сцене.

Артисты театра и сама Образцова категорически не приемлят определение «кукловод» в своей профессии, считая такую формулировку как минимум неккоректной для артистов театра Кукол.

Соглашаясь с этим, Александр Шаровский пояснил:

«Вдохнуть жизнь в куклу — это высший пилотаж», — сказал он.

Во время мастер-класса Екатерина Образцова раскрыла некоторые секреты постановок, а артисты театра и вовсе подарили бакинцам шанс соприкоснуться с рабочим процессом, показав желающим как «оживают» куклы на сцене.

Одну куклу на сцене ведут минимум два актера. Есть номера, как, к примеру, «Танго» в «Необыкновенном концерте», когда за одну куклу виртуозно трудятся целых 7 человек!

«Все наши артисты страдают профессиональным недугом — проблемами со спиной, руками и т.д, ведь артист постоянно испытывает большую нагрузку на суставы и мыщцы», — говорит Заслуженная артистка РФ Оксана Чабанюк.

Главные герои театра Образцова — куклы, после определенного этапа эксплуатации попадают в музей, где составляют компанию уникальным экземплярам, собранным Сергеем Образцовым со всего света. У создателя театра была привычка привозить редкие куклы из всех поездок.

Екатерина Образцова и все артисты театра не скрывали своих восторженных чувств к Баку.

«По чистоте на улицах города Баку впереди планеты всей», — говорят артисты, и на такое мнение они имеют полное право, обьехав с гастролями весь мир!

Добрую порцию эмоций артисты посвятили нашей национальной кухне, особенно знаменитым, вкуснейшим азербайджанским помидорам.