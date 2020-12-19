SpaceX запустила спутник-разведчик для армии США

Компания SpaceX 19 декабря запустила ракету Falcon 9 с секретным спутников по заказу Национального управления военно-космической разведки США.

Трансляция запуска, который состоялся с мыса Канаверал в 17:00 по московскому времени, шла на cайте SpaceX.

Отмечается, что деятельность американской военно-космической разведки строго засекречена. Про космический аппарат почти ничего не известно, его параметры и цели не раскрываются. Сообщается только его название — NROL-108, а также стоимость — 1 млрд долларов (aifru).