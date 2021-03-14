SpaceX запустила ракету с еще 60 интернет-спутниками Starlink

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками для орбитальной сети Starlink. Видео запуска было опубликовано в Twitter.

Пуск состоялся в 06.01 по времени Восточного побережья США с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Первая ступень ракеты уже приземлилась на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане, следует из Twitter SpaceX. Отмечается, что первая ступень ракеты используется уже девятый раз.

Starlink — спутниковая сеть новейшего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. (РИА Новости)

| 2021-03-14T16:06:53+04:00 14 марта 2021, 17:34|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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