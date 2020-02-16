SpaceX вновь перенесла запуск на орбиту спутников Starlink

Запуск новой группы из 60 микроспутников глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, планировавшийся в воскресенье, перенесен на 17 февраля, сообщила компания-оператор SpaceX.

Отсрочка запуска вызвана необходимостью дополнительной проверки клапанного компонента второй ступени на ракете-носителе Falcon 9, которая должна вывести космические аппараты на орбиту.

Это уже второй перенос запуска. Как сообщалось, первоначально его планировалось осуществить еще 15 февраля. Но из-за неблагоприятных погодных условий для посадки на плавучую платформу многоразовой первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 он был перенесен на сутки.

Это должен быть уже пятый вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink, начиная с мая прошлого года. В настоящее время орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 240 космических аппаратов.

Компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд. (interfax.ru)