SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink

«Из-за плохих погодных условий…, а также в целях получения дополнительного времени для предстартовых проверок, запуск спутников Starlink со стартового комплекса LC-39 теперь намечен на вторник, 2 марта, 19.53 по времени Восточного побережья США (03.53 среды мск)», — говорится в опубликованном в Twitter сообщении компании.