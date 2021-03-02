SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink

Компания SpaceX вновь перенесла запуск ракеты Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink, причиной переноса стали неблагоприятные погодные условия.
Запуск переносится уже дважды за последние двое суток.
«Из-за плохих погодных условий…, а также в целях получения дополнительного времени для предстартовых проверок, запуск спутников Starlink со стартового комплекса LC-39 теперь намечен на вторник, 2 марта, 19.53 по времени Восточного побережья США (03.53 среды мск)», — говорится в опубликованном в Twitter сообщении компании.
Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель — обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников.