SpaceX успешно запустила ракету с рекордным числом спутников

Компания SpaceX в воскресенье успешно запустила ракету-носитель Falcon-9 с рекордным количеством спутников на борту – 143 аппарата, трансляция велась на сайте компании.
Прежний рекорд был установлен в 2017 году и принадлежал Индии – 104 аппарата за один запуск.
Из запущенных на этот раз всего 10 – это спутники связи Stralink, проекта интернет-связи SpaceX. 48 аппаратов SuperDove принадлежат компании Planet, которая занимается съемкой поверхности Земли. Также ракета выведет 36 мини-спутников компании Swarm Technologies, она работает в сфере интернета вещей. Были запущены и другие аппараты.