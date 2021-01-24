SpaceX успешно запустила ракету с рекордным числом спутников

Из запущенных на этот раз всего 10 – это спутники связи Stralink, проекта интернет-связи SpaceX. 48 аппаратов SuperDove принадлежат компании Planet, которая занимается съемкой поверхности Земли. Также ракета выведет 36 мини-спутников компании Swarm Technologies, она работает в сфере интернета вещей. Были запущены и другие аппараты.