SpaceX рассчитывает подключать движущийся транспорт к интернету

Американская компания SpaceX рассчитывает обеспечить возможность подключения движущихся транспортных средств к интернету с помощью ее микроспутников Starlink. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNBC.

Он приводит выдержки из документов, которые фирма подала в Федеральную комиссию по связи (ФКС) США. Из них следует, что SpaceX запрашивает разрешения на то, чтобы беспроводная широкополосная связь, которая обеспечивается за счет Starlink, была доступна «для движущегося транспорта в США и движущихся судов и летательных аппаратов по всему миру». Для этого компании требуется включить в ее сеть Starlink новые компоненты, в том числе наземные.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.

В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink. (ТАСС)