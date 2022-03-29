Частная аэрокосмическая компания SpaceX планирует осуществить 60 запусков ракет-носителей серии Falcon в 2022 году, сообщил основатель компании Илон Маск, передает Интерфакс.

«SpaceX Falcon отлично прогрессирует — планируем 60 запусков в этом году», — сообщил Маск в Twitter.

В феврале компания сообщала, что планирует осуществить в текущем году 50 запусков.

На данный момент ракета-носитель Falcon 9, основная ракета для выведения диверсифицированной полезной нагрузки на околоземную орбиту, запускалась 144 раза, совершив в общей сложности 104 посадки первой многоразовой ступени.