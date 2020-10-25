SpaceX осуществила запуск новой группировки спутников Starlink

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink. По данным ТАСС, на околоземную орбиту отправлены 60 спутников.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 30 тысяч спутников. Компания ранее сообщала, что к 2021 году интернет-покрытием будет охвачена вся Земля. Стоимость проекта оценивается в 10 миллиардов долларов.
| 2020-10-25T00:43:23+04:00 25 октября 2020, 07:39|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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