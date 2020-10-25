SpaceX осуществила запуск новой группировки спутников Starlink

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink. По данным ТАСС, на околоземную орбиту отправлены 60 спутников.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 30 тысяч спутников. Компания ранее сообщала, что к 2021 году интернет-покрытием будет охвачена вся Земля. Стоимость проекта оценивается в 10 миллиардов долларов.