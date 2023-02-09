Американская корпорация SpaceX ограничила украинским военным доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками перед запланированным наступлением, заявила президент и главный операционный директор компании Гвинн Шотвелл.

«Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их (ВСУ) возможности. Есть вещи, которые мы можем сделать, и мы уже сделали», – сказала Шотвелл (цитата по Reuters).

По ее словам, «это нормально», что Вооруженные силы Украины используют терминалы Starlink для связи. «Но в наши намерения никогда не входило, чтобы они использовали их в наступательных целях», – подчеркнула президент SpaceX.

Шотвелл пояснила, что в рамках соглашения с правительством Украины спутниковый интернет Starlink предназначен для гуманитарных целей, в том числе для обеспечения связью больниц, банков и пострадавших от боевых действий украинцев.

SpaceX в частном порядке отправила Украине терминалы Starlink сразу после начала вторжения России. Всего в 2022 году компания Илона Маска передала Киеву 22 тыс. терминалов, а в декабре пообещала предоставить еще 10 тыс. антенн. Это позволило украинским военным использовать сеть из почти 4 тыс. спутников, находящихся на низкой околоземной орбите, для обеспечения связи.

Во время наступления на Херсон в октябре прошлого года ВСУ столкнулись с перебоями в работе терминалов Starlink, что затруднило освобождение территорий от российской оккупации. В SpaceX возникшие проблемы не комментировали. Когда Шотвелл задали вопрос, не было ли это связано с усилиями SpaceX по сдерживанию использования Starlink в наступательных целях, она сказала, что не хочет отвечать. «Потому что я не уверена, что знаю ответ», – добавила она.

Украина готовится к контрнаступлению для освобождения своих земель. В декабре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что для выхода «на рубежи 23 февраля [2022 года]» ему нужно 300 танков, 700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц. В январе США и ЕС согласовали поставки Украине 321 танка, говорил украинский посол во Франции Вадим Омельченко. Они могут прибыть в страну уже в первой половине весны. (moscowtimes.ru)