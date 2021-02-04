Создаются специальные представительства Президента Азербайджанской Республики

Президент Ильхам Алиев утвердил «Положение о специальных представительствах Президента Азербайджанской Республики».

Как сообщает АПА, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, органы центральной и местной исполнительной власти и государственные учреждения осуществляют деятельность на соответствующих территориях, на которых созданы специальные представительства Президента Азербайджанской Республики в порядке координации со спецпредставителем Президента Азербайджанской Республики на соответствующей территории.

Кабинету Министров поручено решение вопросов, вытекающих из данного указа.