Создаются специальные представительства Президента Азербайджанской Республики

Президент Ильхам Алиев утвердил «Положение о специальных представительствах Президента Азербайджанской Республики».

Как сообщает АПА, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, органы центральной и местной исполнительной власти и государственные учреждения осуществляют деятельность на соответствующих территориях, на которых созданы специальные представительства Президента Азербайджанской Республики в порядке координации со спецпредставителем Президента Азербайджанской Республики на соответствующей территории.

Кабинету Министров поручено решение вопросов, вытекающих из данного указа.

| 2021-02-04T19:49:07+04:00 4 февраля 2021, 19:51|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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