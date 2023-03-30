На базе Государственного агентства водных ресурсов Министерства по чрезвычайным ситуациям создано Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.

Соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно указу Открытое акционерное общество «Азерсу» и Открытое акционерное общество «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» вместе с имуществом переданы в подчинение Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.

Председателем новосозданного Государственного агентства назначен Заур Рауф оглу Микаилов.