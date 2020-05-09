Создана вакцина для продления жизни

Ученые со всего мира продолжают искать лекарство, которое спасет человечество от болезней и смерти. Исследователи из России и Литвы сумели разработать вакцину для продления жизни.

Группа специалистов разработала уникальную терапию. Она связана с профилактикой аутоиммунных заболеваний, которые начинают появляться со старостью. Исследователи разработали вакцину, которая способна продлить жизнь. Также новое лекарство поможет существенно улучшить ее качество.

Специалисты рассказали, что терапия направлена на стимулирование естественного иммунологического механизма. Благодаря ему происходит препятствие для развития патогенных болезней. Ученые уже провели первые испытания лекарства. Вакцина показала свою эффективность при лечении рассеянного склероза и ревматоидного артрита.