Создан координационный штаб по Карабаху

Распоряжением главы государства, 24 ноября создан Координационный штаб для решения социально-экономических, гуманитарных и организационных проблем освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Руководителем штаба назначен глава президентской администрации Самир Нуриев. Членами штаба стали: помощники президента Зейнал Нагдалиев, Шахмар Мовсумов, Хикмет Гаджиев, Фуад Алескеров, Анар Алекперов, глава Правового отдела президентской администрации Гюндуз Керимов, помощники первого вице-президента: Эльчин Амирбеков, Халид Ахадов, Эмин Гусейнов.

Среди членов штаба также генпрокурор Кямран Алиев, глава МВД Вилаят Эйвазов, министр экологии Мухтар Бабаев, Министр юстиции Фикрет Мамедов, министр труда и соцзащиты Сахиль Бабаев, глава МЧС Камаледдин Гейдаров, министр обороны Закир Гасанов, министр экономики Микяил Джаббаров, глава Службы госбезопасности Али Нагиев, начальник Службы внешней разведки Орхан Султанов, министр здравоохранения Октай Ширалиев, глава Погранслужбы Эльчин Гулиев, министр образования Эмин Амруллаев, глава «Азеркосмос» Рашад Набиев, министр сельского хозяйства Инам Керимов, первый замминистра культуры Анар Керимов.

При штабе будет создан секретариат и межведомственный центр.