Современное лицо Азербайджана — Ко Дню рождения Мехрибан Алиевой

Сегодня первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева отмечает день рождения. Можно с полной уверенностью сказать, что когда в каком-нибудь уголке мира упоминается наша страна, то среди множества категорий, характеризующих Азербайджан, приводится и имя Мехрибан Алиевой.

Глава государства Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева являются современным лицом Азербайджана. Государственные деятели с новаторским мышлением и инициаторы многих проектов международного масштаба идеально дополняют друг друга и демонстрируют миру современный, стремящийся к развитию и уважаемый всеми Азербайджан.

Возглавляя Фонд Гейдара Алиева, Мехрибан Алиева проявила себя как истинный патриот Азербайджана, сделавший очень многое для пропаганды страны и отстаиванию ее интересов. Своей деятельностью Мехрибан ханум продемонстрировала многогранность своей личности и творческий потенциал, а также завоевала большой авторитет на международной арене, удостоившись самых высоких государственных наград многих стран.

Не удивительно, что Мехрибан Алиева заняла очень ответственную должность первого вице-президента страны. Её пытливый ум, яркий организаторский талант, завидное трудолюбие и международный авторитет определили видную роль в государственном управлении. Она всеми силами стремится оправдать доверие и надежды людей. Ее неустанная деятельность в сфере социальной политики заслуживает самой высокой похвалы. Благодаря ее постоянному вниманию многие уязвимые категории населения обрели жилье, работу и опеку со стороны государства. Олицетворяя лучшие черты азербайджанской женщины, Мехрибан Алиева разделяет со своим народом радость и печаль, заслужив любовь и уважение сограждан.

С присущей всем азербайджанским женщинам гуманизмом, милосердием и добротой Мехрибан Алиева придает видное значение благотворительности. Ярко олицетворяя эту прекрасную черту азербайджанского народа, первый вице-президент заботится о будущем нации, сохранении и развитии культуры и истории Азербайджана. Её безграничная доброта и забота вызывают чувство безмерного уважения и восхищения.

Параллельно с этой масштабной работой она неустанно трудится по популяризации Азербайджана за рубежом, внося свою лепту по сохранению историко-культурного наследия европейских стран.

Многогранная деятельность Мехрибан Алиевой дает основания быть уверенными в том, что она сделает все возможное для процветания нашей страны, укрепления ее авторитета в мире, повышения уровня благосостояния народа. Азербайджанский народ может по праву гордиться своей первой леди. Этой женщиной с большой буквы, с огромным сердцем и щедрой душой.

Редакция # поздравляет Мехрибан Алиеву с днем рождения и желает ей крепкого здоровья, безмерного счастья и семейного благополучия, успехов в ее масштабной деятельности во благо Азербайджана.