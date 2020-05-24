Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен назвал военную инфраструктуру в Калининградской области «кинжалом в сердце Европы».

По его словам, российские власти превратили регион «в закрытую военную базу». Политик обвинил Россию в том, что вооружение в Калининграде нацелено против стран ЕС, «прежде всего на Прибалтику», передает «Коммерсант» со ссылкой на газету Bild.

Кроме того, О’Брайен повторил позицию США по открытому небу. По его словам, Россия якобы запрещала полеты над Калининградской областью.

«Калининград мог из-за своего географического расположения стать торговым хабом, центром туризма и социальных контактов между Россией и Западной Европой. К сожалению, российские власти превратили его в закрытую военную базу, напичканную современными вооружениями и ракетами. Вся ситуация в Калининградской области является упущенным шансом для России и Европы, и это действительно прискорбно», – сказал Роберт О’Брайен.