Президент США Джо Байден едет на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным «с позиции силы». Об этом пишет РИА «Новости».

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что в Вашингтоне эту встречу считают не поощрением, а «жизненно необходимой частью защиты американских интересов и ценностей».

«Джо Байден встречается с Владимиром Путиным не вопреки различиям между нашими странами, а благодаря им», — сказал Салливан.

По словам советника президента, странам нужно прорабатывать множество вопросов, лучшим способом для этого является встреча двух лидеров. Кроме того, таким образом Байден сможет понять планы России, что Кремль намеревается сделать.