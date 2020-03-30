Советник Нетаньяху заразилась коронавирусом

Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делам ультраортодоксальной общины Ривка Палух заразилась коронавирусом нового типа.

Об этом сообщила в воскресенье газета The Times of Israel, передает ТАСС.

По ее данным, 64-летняя Палух была вынуждена сдать анализ на коронавирусную инфекцию после того, как с таким диагнозом госпитализировали ее мужа. Как отмечает издание, женщина контактировала с главой правительства в четверг, но в администрации Нетаньяху подчеркнули, что в ходе встречи соблюдалась необходимая дистанция. Источник в офисе премьера проинформировал, что в соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения страны Нетаньяху, возможно, придется провести 14 дней на карантине.

Сведений о состоянии Палух не приводится.

К вечеру воскресенья число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле составило 4 247, 89 человек выздоровели, количество летальных исходов достигло 15.