Советник Джонсона по нацбезопасности и секретарь правительства Британии подал в отставку

Советник премьера Великобритании по национальной безопасности и секретарь кабмина министров Марк Седвилл ушел в отставку. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте правительства Соединенного Королевства.

С обеих должностей Седвилл уйдет в сентябре. «Мы договорились, что я уйду со своего поста и покину госслужбу в конце сентября», — отмечается в письме Седвилла, направленном на имя премьер-министра Бориса Джонсона.

«После особенно выдающегося служения на протяжении десятилетий <…> Вы заслужили благодарности нации», — выразил уверенность в ответ Джонсон.(ТАСС)