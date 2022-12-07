Замглавы Совета улемов Индонезии Анвар Аббас в ответ на критику нового уголовного кодекса страны американским послом Сон Кимом процитировал первого президента независимой Индонезии Сукарно и призвал «послать к черту» помощь и инвестиции со стороны Соединенных Штатов, сообщил портал VOA.

Индонезийский парламент ранее принял проект поправок в уголовный кодекс, который подвергся критике со стороны правозащитников. Данный документ, в частности, предполагает наказание за внебрачные связи, критику президента, выражение взглядов, противоречащих «национальной идеологии», богохульство и другое.

Как отметил Аббас, Сон Ким, критикуя закон, заявил, что его принятие ущемляет в том числе права представителей ЛГБТ. Ким предупредил, что это может негативно сказаться на инвестиционном климате в Индонезии.

По словам Аббаса, заявления посла США носят угрожающий характер, поскольку из них видно, что Вашингтон хочет заставить индонезийский народ «терпеть ЛГБТ». А если индонезийское правительство не хочет следовать этим взглядам, США не будут инвестировать в Индонезию, констатировал он.

«Если США продолжают навязывать свое отношение и взгляды, то, цитируя Сукарно, мы должны заявить: «Идите к черту со своей помощью и инвестициями»», — заключил Аббас.