Совет прессы Азербайджана обратился к сотрудникам СМИ

Медиа — это зеркало общества, а общество не может смириться с оккупацией 20 процентов азербайджанских земель в результате нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщили в Совете прессы.

В заявлении говорится, что местные СМИ уделяют большое внимание вопросам, связанным с ситуацией на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении. Однако, к сожалению, отношение некоторых СМИ к судьбоносному вопросу, к которому общество относится чувствительно, не всегда адекватно. Наблюдаются случаи проявления непрофессионализма и в связи с этим особое внимание должно быть уделено размещению на отдельных информационных сайтах видеоматериалов, распространяемых в социальных сетях об ударах наших подразделений противовоздушной обороны по тактическому беспилотному летательному аппарату, принадлежащему подразделениям Вооруженных сил Армении.

Также сообщается, что некоторые пользователи социальных сетей, распространяют подобные материалы, неопубликованные министерством обороны Азербайджана. Во избежание таких случаев в ведомстве подчеркнули, что полученную информацию необходимо уточнять и согласовывать с министерством обороны.

Отмечается, что Совет прессы Азербайджана, еще раз обращаясь к журналистам страны, призывает их проявлять профессиональный подход в сложившейся ситуации, не поддаваться эмоциям, придавать серьезное значение точности источника и ссылаться на официальные структуры. Нельзя забывать, что для современного периода актуально понятие информационного фронта, войны, и даже самая мелкая деталь на этом фронте имеет исключительное значение. А соблюдение этих норм медиа, журналистами и каждым лицом, ответственным за информирование общества — это и требование наших законов и большая моральная ответственность.(Trend)