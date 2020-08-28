Совет ЕС заявил о непризнании выборов в Беларуси

Главы МИД 27 стран Евросоюза подтвердили непризнание Брюсселем выборов в Беларуси и призвали власти страны к диалогу с оппозицией. Об этом заявил в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран сообщества в Берлине.

«Вы знаете, что мы не признаем результаты выборов и считаем непремлемыми действия властей. Мы выражаем поддержку народу, осуждаем репрессии и просим власти начать всеобъемлющий диалог, чтобы найти выход из кризиса», — сказал он.

Евросоюз намерен как можно раньше ввести санкции в отношении официальных лиц Беларуси, но черный список пока не утвержден, заявил Боррель.

«В ближайшие дни будет подготовлен список, чтобы принять его как можно скорее. Как раз сегодня я получил письмо от 11 стран-членов ЕС с просьбой сделать это как можно раньше, по ускоренной процедуре, но мы должны соблюдать процесс», — сказал он.