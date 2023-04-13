Совет Евросоюза утвердил выделение €1 млрд. из Европейского фонда мира на предоставление Украине боеприпасов до 31 мая.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.

«Совет сегодня одобрил меру помощи на сумму €1 млрд. в рамках Европейского фонда мира для поддержки Вооруженных сил Украины. Эта мера позволит ЕС возместить государствам-членам стоимость боеприпасов, переданных Украине из существующих запасов или за счет изменения приоритетов существующих заказов в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года», — говорится в заявлении.