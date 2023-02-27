Совет ЕС на год продлил санкции против Беларуси, введенные «за внутренние репрессии».

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении совета.

«Совет ЕС принял решение продлить еще на год запретительные меры, связанные с внутренними репрессиями в Беларуси. Решение было принято на основании ежегодного анализа обстановки, ввиду серьезности ситуации в Беларуси. Санкции будут действовать до 28 февраля 2024 года», — указано в документе.

В нем также отмечается, что Совет ЕС, принимая это решение, учел вовлеченность республики в войну, начатую Россией на территории Украины.

Черный список в отношении Беларуси включает 195 человек и 34 организации.