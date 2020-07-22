Совбез Турции обсудил агрессию Армении против Азербайджана

Турция решительно осуждает агрессию Армении против Азербайджана. Об этом говорится в декларации по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции, которое прошло в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Анадолу.

В документе подчеркивается, что Армения «годами незаконно оккупирует азербайджанские территории».

«Армения должна отказаться от своей агрессивной позиции и покинуть оккупированные территории Азербайджана», — заявили в СНБ Турции.

В документе также уделено место ситуации в Ливии. Согласно заявлению Совета национальной безопасности, «Турция будет продолжать поддерживать народ Ливии против всех видов тирании».

СНБ Турции заявил о твердом намерении Анкары в соответствии с международным правом защищать свои права и интересы в Восточном Средиземноморье.

В Совбезе подчеркнули, что Турция будет противостоять любым попыткам нанести урон миру и стабильности на Кипре.

В коммюнике также говорится, что Анкара продолжит трансграничные антитеррористические операции в рамках международного права.