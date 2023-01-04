Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Украине. Об этом заявил Кимихиро Исиканэ, являющийся постоянным представителем Японии, которая председательствует в январе в Совбезе всемирной организации, сообщает ТАСС.

«Несомненно, в ходе этой дискуссии или открытых дебатов будет затронута или будет обсуждаться», — сказал Кимихиро Исиканэ в ответ на вопрос, будут ли поднимать украинский вопрос на министерском заседании по международному миру и безопасности.

Он также отметил, что обсуждение ситуации в Украине не ограничится указанным заседанием.