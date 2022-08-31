Клиент соцсети Дональда Трампа Truth Social для Android-смартфонов не прошел модерацию в Google Play. Об этом сообщает агентство Reuters. Причиной запрета на публикацию приложения стала некачественная модерация пользовательского контента.

«19 августа мы уведомили Truth Social о ряде нарушений, не соответствующих правилам нашего магазина, а также напомнили о наличии эффективных способов модерации контента пользователей, что является условием для допуска в Google Play», – цитирует агентство сообщение Google.

IT-гигант также добавил, что на прошлой неделе разработчики Truth Social сообщили о начале работ над обозначенными проблемами.

Truth Social – это соцсеть, созданная по инициативе и на деньги Дональда Трампа после того, как его в 2021 году заблокировали в Twitter, TikTok и YouTube. Truth Social создана для объединения сторонников бывшего президента США.